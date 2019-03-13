Медведев утвердил план мероприятий по развитию нефтегазохимической отрасли до 2025 года

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил дорожную карту по развитию нефтегазохимической отрасли России на срок до 2025 года. Об этом он сообщил в среду на совещании с вице-премьерами.

"Я подписал распоряжение правительства, которым утверждается план мероприятий по развитию [нефтегазохимического комплекса РФ] до 2025 года", - сказал Медведев. Он отметил, что эта отрасль может дать "существенный мультипликативный эффект для всей экономики, потянуть за собой рост в ряде других отраслей, которые перерабатывают и потребляют синтетическую продукцию".

"В итоге мы рассчитываем удвоить объемы производства крупнотоннажных полимеров, из которых делаются различные трубы, пленки, листы и самые разные изделия, которые используются для бытовых нужд", - продолжил глава кабмина. По его словам, это позволит "перейти от импорта этих полимеров <…> и усилить процесс импортозамещения на внутреннем рынке".

Он напомнил, что в майском указе президента был установлен ряд национальных целей, и развитие нефтегазохимического комплекса является одной из мер по их достижению, так как для России эта отрасль имеет особое значение.