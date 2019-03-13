"МРСК Сибири" намерена направить на цифровизацию энергетики Алтайского края 3 млрд рублей

ТАСС. 13 марта. Компания "МРСК Сибири" (входит в группу компаний "Россети") планирует вложить около 3 млрд рублей в цифровизацию энергетики Алтайского края, сообщила компания.

"МРСК Сибири" в настоящее время ведет проектирование цифровой подстанции 35/10 кВ "Прудская" и цифрового Павловского РЭС. В регионе также установлено более 70 тыс. "умных" приборов учета в рамках цифровизации.

Ранее сообщалось, что цифровизация электросетей компании "МРСК Сибири" во всех регионах ее присутствия потребует инвестиций около 300 млрд рублей. "МРСК Сибири" передает и распределяет электроэнергию на территории Алтая, Бурятии, Тывы и Хакасии, а также Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей.

Компания "Россети" в конце 2018 года утвердила концепцию цифровизации до 2030 года. Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы сетевых компаний, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных сервисов для клиентов.

"Россети" является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА.