Инвесторы из Великобритании купили 39% продаваемой Crispian доли в "Норникеле"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Инвесторы из Великобритании купили 39% продаваемой Crispian Investments доли в "Норникеле", на долю российских инвесторов пришлось около 33%, сообщает "ВТБ Капитал", выступавший одним из организаторов сделки.

Также были значительные заявки из США и от инвесторов из континентальной Европы, отметил соруководитель управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитал" Дмитрий Болясников, которого цитирует пресс-служба.

"Данная сделка - это крупнейшее размещение акций российской компании со времен ABB (Accelerated Bookbuilt Offering) в акциях "Магнита" в ноябре 2017 года, а также крупнейшее в мире размещение в горно-металлургическом секторе в этом году", - сказал он.

Болясников также подчеркнул, что уровень переподписки книги заявок позволил увеличить объем сделки с 1,25% до 1,7%. Объем размещения составил около $551 млн.

О том, что Crispian Investments продает на рынке часть своего пакета в "Норникеле", стало известно 12 марта. Цена размещения составила 13 450 рублей за акцию с дисконтом 6,5%. Книга заявок была закрыта в 22:20 по московскому времени.

Согласно условиям оферты (есть в распоряжении ТАСС), "Русал" и связанные с ним лица, бизнесмен Олег Дерипаска, а также Владимир Потанин и аффилированные с ним структуры - Whiteleave Holdings, Bonico Holdings и "Интеррос" - не имели права участвовать в покупке 1,7% акций Crispian Investments в "Норникеле" через ускоренный букбилдинг. Организаторами сделки выступили Citi, "ВТБ Капитал" и Credit Suisse.

На сегодняшний день Crispian контролирует 6,4% "Норникеля". Ранее Crispian уже пытался продать акции ГМК: в феврале 2018 года компания получила от Bonico Holdings, бенефициаром которой является президент "Норникеля" Владимир Потанин, оферту на покупку почти 4% акций ГМК за $1,47 млрд. В соответствии с акционерным соглашением Crispian предложила купить пакет "Русалу" и Whiteleave Holdings (структура "Интерроса", которая на тот момент владела 30,4% акций "Норникеля". К середине марта "Интеррос" закрыл сделку по покупке 2,1% акций "Норникеля", однако "Русал" оспорил решение в Высоком суде Лондона, и акции вернулись к Crispian.