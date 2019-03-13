Совфед одобрил закон об упрощении идентификации клиентов в рамках банковских групп

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, позволяющий кредитным организациям не проводить повторную идентификацию клиентов в рамках банковских групп и холдингов.

Закон был разработан Росфинмониторингом в рамках плана мероприятий по развитию электронного взаимодействия на финансовом рынке, утвержденного вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем 18 мая 2015 года. Законопроект вносит поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"В соответствии с законом кредитные организации могут открывать счета (вклады) клиентам без личного присутствия самого клиента или его представителя, если они уже были идентифицированы при личном присутствии организации - участника этой банковской группы или банковского холдинга", - говорится в пояснительной записке к документу.

Для этого головная кредитная организация банковской группы или холдинга разрабатывает и утверждает целевые правила внутреннего контроля по противодействию отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Они включают правила обмена информацией и контроля за их соблюдением. Эти правила должны утверждаться в течение 180 дней со дня принятия нормативного акта ЦБ РФ, устанавливающего требования к целевым правилам внутреннего контроля. Кроме того, при проведении упрощенной идентификации клиента идентификация его представителя или выгодоприобретателя не проводится.

Документ предусматривает перечень условий, при одновременном соблюдении которых организации - участники одной банковской группы или банковского холдинга смогут обмениваться и обновлять информацию, необходимую для идентификации клиента. При этом они будут не вправе предоставлять информацию и документы в рамках такого обмена с участниками этой же банковской группы или холдинга, если они зарегистрированы за пределами РФ.