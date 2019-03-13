Около 2 млрд рублей будет вложено в развитие инфраструктуры моногородов Центральной России

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Порядка 2 млрд рублей направлено на развитие инфраструктуры моногородов Центрального Федерального округа (ЦФО). Подписано пять соглашений между Фондом развития моногородов и регионами, сообщил в среду на семинаре-совещании в Калуге заместитель полпреда президента РФ в ЦФО Артур Ниязметов.

"До сегодняшнего времени реализовано всего пять соглашений между фондом и регионами, по которым выделялись средства на инфраструктуру. Сумма по этим соглашениям 2 млрд рублей", - сказал он.

В регионах ЦФО еще не выдано ни одного кредита инвесторам напрямую от Фонда развития моногородов. Хотя в других округах такие займы инвесторы получали. Ниязметов отметил, что в ближайшее время Фонд запустит новый инструмент поддержки - нулевая процентная ставка при займе от 10 млн рублей до 250 млн рублей и ставка 5% годовых при займе от 250 млн рублей до 1 млрд рублей. Единственный вопрос, который необходимо проработать - предоставление банковской гарантии.

Всего в регионах Центрального федерального округа расположен 61 моногород, 14 из них имеют статус территории опережающего развития.