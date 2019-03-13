Эксперт: рост акцизов на пачки сигарет может принести в бюджет РФ более 500 млрд рублей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Рост акцизов на каждую пачку сигарет может пополнить российский бюджет более чем на 500 млрд рублей, а также способствовать отказу от курения более 6 млн человек. Об этом в среду сообщил ТАСС член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктор Зыков.

"Есть расчеты, что в случае увеличения акцизов до этого уровня, а это около $2,38 на пачку сигарет, бюджет получит более 500 млрд рублей дополнительных доходов, от употребления табака откажутся около 6 млн человек. С учетом введения системы маркировки табачной продукции, которая должна предотвращать случаи нелегальной торговли, увеличение акцизов является наиболее своевременным шагом", - сказал он.

По его словам, повышение акцизов и последующий рост цен на табачную продукцию приведет к снижению распространенности потребления табака среди женщин и детей до 18 лет. Он добавил, что в концепции по противодействию употреблению табачной продукции, внесенной накануне на рассмотрение в правительство России, речь идет о повышении акцизов до среднего уровня среди стран Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В Европейский регион ВОЗ входят 53 страны, включая страны бывшего СССР.

Зыков подчеркнул, что меры по поощрению торговых точек, которые откажутся от продажи табачной продукции и электронных сигарет, будут вырабатываться совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. "Сейчас преждевременно говорить о конкретике", - отметил он.

Вред электронных сигарет

Как отметила ведущий научный сотрудник Государственного научного центра профилактической медицины Минздрава РФ Маринэ Гамбарян, сравнивать вред от изделий для нагревания табака и обыкновенных сигарет некорректно. "Все они [новые данные по исследованиям электронных сигарет] появляются чуть ли не каждый день, и все они указывают на то, что эти продукты надо приравнять к обычным сигаретам, потому что одно то, что там содержится никотин, который поддерживает никотиновую зависимость и приводит ко всем последствиям [употребления] табака, которые обусловлены содержанием никотина, - это делает их абсолютно продуктами, которые законодательно должны быть приравнены к табаку", - сказала Гамбарян.

Она подчеркнула, что отсутствие запрета на курение электронных сигарет в общественных местах может обесценить всю проводимую Минздравом России работу по борьбе с зависимостью российского населения от табака. "Разрешение рекламы, продвижение этих продуктов, курение, их использование в общественных местах наносит очень большой урон уже хорошим достижениям антитабачной политики, и, чтобы не ослабить позиции, которые уже достигнуты, эти продукты должны быть приравнены к обычным сигаретам", - отметила Гамбарян.

Ранее сообщалось, что Минздрав подготовил новый проект концепции осуществления государственной антитабачной политики, согласно которой уровень потребления табака планируется снизить до 5% в ближайшие 30 лет, а после этого рассматривается возможность поэтапного выведения его из легального оборота.

Разработчики документа убеждены, что к этой цели может привести только последовательная реализация мер, которые уже запланированы и выполняются в рамках антитабачной политики, и их последующее расширение. Непрерывность, последовательность в реализации намеченных мероприятий лежат в основе успешной политики по борьбе с табакокурением в РФ. Целевые ориентиры - ежегодное снижение потребления табака на 0,5 процентных пунктов, предотвращение появления новых видов табачной продукции и распространения электронных сигарет, некурительных табачных изделий, пропаганда отказа от табака.

В РФ ежегодно от болезней, связанных с курением, погибают до 500 тыс. человек. "Экономические преимущества от снижения потребления табака и последующего снижения заболеваемости и смертности от болезней, ассоциированных с его потреблением, существенно превосходят любые потенциальные налоговые или иные поступления от реализации табачной продукции", - говорится в проекте концепции.

Разработку нормативных и правовых актов Минздрав России проводит в рамках реализации федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография". В соответствии с планом, нормативные документы Минздрав России должен разработать до конца 2019 года. Одной из основных задач нацпроекта в целом является увеличение продолжительности здоровой жизни россиян.