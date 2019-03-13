Промсвязьбанк в 2018 году получил 1,7 млрд рублей прибыли по МСФО

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Промсвязьбанк в 2018 году получил 1,7 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против убытка годом ранее, говорится в сообщении банка.

В 2017 году кредитная организация получила убыток в размере 406 млрд рублей.

Активы банка на конец 2018 года достигли 1,3 трлн рублей, увеличившись за год на 58%. В том числе объем ликвидных активов на балансе банка на 1 января 2019 года составил 449 млрд рублей.

Кредитный портфель до вычета резервов в 2018 году увеличился на 17% и составил 551 млрд рублей. В том числе корпоративный кредитный портфель вырос на 8% - до 382 млрд рублей, розничный - на 36%, до 97 млрд рублей.

Чистый процентный доход за отчетный период составил 24,8 млрд рублей, что на 8% выше показателя 2017 года, чистый комиссионный доход снизился на 25% - до 16,5 млрд рублей, а его доля в операционном доходе сократилась с 49% до 40%. "Основной причиной снижения чистого комиссионного дохода является значительное сокращение соответствующего бизнеса в рамках политики ухода от рисков возможных международных санкций", - поясняется в материалах банка.

Промсвязьбанк, опорный банк для кредитования гособоронзаказа, с декабря 2017 года санировался через Фонд консолидации банковского сектора, созданный ЦБ РФ. Позднее банк перешел в собственность Росимущества и был определен в качестве опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, его возглавил Петр Фрадков. Промсвязьбанку перейдут кредиты, выданные санкционным предприятиям из сферы ОПК.