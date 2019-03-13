IPChain: бизнес-модель архитектуры рынка интеллектуальной собственности реализована в РФ

БЕРЛИН, 14 марта. /ТАСС/. Ассоциация IPChain создала в России универсальную бизнес-модель архитектуры рынка интеллектуальной собственности, подчеркнул в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС президент ассоциации IPChain Андрей Кричевский по итогам конференции Global IP Exchange.

По словам Кричевского, разработанная в России на базе теории платформенной экономики бизнес-модель архитектуры рынка интеллектуальной собственности позволяет работать с новыми объектами интеллектуальной собственности с максимальной экономической эффективностью. В ассоциации, как отметил Кричевский, проанализировали в том числе практику ведущих европейских и азиатских экономик, что позволило разработать универсальную пятиуровневую архитектуру, которая одновременно учитывает интересы государства, бизнеса и общества.

"Интеграция бизнес-модели начата в России, при этом формирование ее разных уровней осуществляется практически во всех странах. Но на сегодня в России IPChain удалось обеспечить наиболее полную ее реализацию", - рассказал собеседник агентства, добавив, что бизнес-модель реализовывается для удобства работы правообладателей со своей интеллектуальной собственностью по инициативе IPChain.

Как пояснил Кричевский, архитектура рынка интеллектуальной собственности, включающая в себя индустриальный, экосистемный, платформенный, инфраструктурный и государственно-правовой уровни, предоставляет инструменты для ввода результатов интеллектуальной и творческой деятельности в экономический оборот.

"Это позволяет быстро и эффективно разрабатывать и монетизировать объекты интеллектуальной собственности", - пояснил он, назвав новую систему "ключом к новому источнику экономических активов". Однако, по мнению собеседника агентства, существует ряд важных направлений, которые ассоциации предстоит отработать. В частности, формирование нового подхода к оценке интеллектуальной собственности, который будет учитывать реальную экономическую стоимость в условиях глобальной экономики и ее возможности.

По мнению Кричевского, интеллектуальная собственность служит универсальным инструментом для раскрытия экономического потенциала, поскольку предлагает широкий спектр возможностей благодаря цифровым технологиям.

"Институт интеллектуальной собственности сегодня - это и инструмент оценки рентабельности вложений в человеческий капитал, и инструмент для быстрого стартапа, то есть акселератор для корпораций в национальных экономиках, а также инструмент конкуренции в эпоху соавторства и коллабораций", - подчеркнул Кричевский.

Потенциал развития

Вместе с тем Кричевский отметил, что сфера интеллектуальной собственности в том виде, в котором она представлена сейчас, была сформирована хаотично, по принципу "выживает сильнейший", и это не позволяет ей стать полноценным институтом цифровой экономики.

"За последние годы появилось несколько десятков новых категорий нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности с высоким потенциалом коммерциализации, которые при этом не дефинированы и, соответственно, не вовлечены в экономический оборот", - сказал он.

К таковым, как рассказал Кричевский, в частности, относятся корпоративная идентичность, музейные ценности, спортивная символика, права на изображение человека, биометрические данные, аккаунты и контент в социальных сетях, виртуальная валюта и виртуальные активы.

"При этом важно понимать, что все это совсем не про завтрашний день, не про будущее, а про день сегодняшний и даже иногда вчерашний. Мы продолжаем жить представлениями о том, что к интеллектуальной собственности относятся прежде всего произведения литературы, искусства, патенты, ноу-хау, и тем самым мы топчемся на месте, лишаясь одновременно развития творческого и научного потенциала, а также серьезных экономических активов", - заключил Кричевский.

Об ассоциации

Ассоциация IPChain создана в 2017 году, ее учредителями выступили фонд "Сколково", Всероссийская организация интеллектуальной собственности, Высшая школа экономики, Российский союз правообладателей, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское авторское общество, Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства и банк "Новый век". Задачей IPChain является формирование международной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности, на базе которой различные участники рынка смогут строить сервисы для правовой охраны, оборота и защиты интеллектуальной собственности.

О форуме

В Берлине с 11 по 13 марта проходил десятый форум Global IP Exchange, объединяющий ведущих экспертов и руководителей лидирующих мировых корпораций в диалоге о ключевых стратегиях и решениях глобального рынка интеллектуальной собственности. Ассоциация IPChain выступила официальным партнером мероприятия.