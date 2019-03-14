Министр нефти Египта заявил, что ОПЕК+ может перенести встречу министров из Австрии

ХЬЮСТОН /штат Техас/, 14 марта. /ТАСС/. Внеочередная министерская встреча ОПЕК+, запланированная на 17-18 апреля, может пройти в Египте, а не в Австрии, однако окончательное решение пока не принято. Об этом журналистам сообщил египетский министр нефти и минеральных ресурсов Тарик аль-Мулла в кулуарах энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне.

"Еще не решено. Там несколько стран рассматривается, где встреча может пройти. Но еще не решено. Да, речь идет об апрельской встрече. Но может, мы организуем ее [у нас] в другой раз", - сказал аль-Мулла, отвечая на вопрос о возможном переносе заседания.

По данным сайта ОПЕК, внеочередная встреча в апреле должна пройти в Вене, где размещается штаб-квартира организации. Однако днем ранее на пресс-конференции в Хьюстоне генсека картеля Мухаммеда Баркиндо спросили, правда ли апрельское заседание будет перенесено в Египет. Баркиндо напомнил, что в декабре было решено провести встречу в Вене и, пока не принято другое решение, "планы остаются прежними".

Египет имеет статус наблюдателя в ОПЕК, но не входит в состав организации. Каир также не участвует в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Тем не менее в 2017 году Баркиндо говорил журналистам, что Каир выразил желание присоединиться к соглашению. Позднее египетские власти не подтверждали эту информацию. На пресс-конференции в Хьюстоне Баркиндо сказал, что Египет пока не уведомлял о готовности присоединиться к сделке или войти в состав ОПЕК.

Предстоящая встреча

Перед министерской встречей ОПЕК+ проведет заседание мониторингового комитета, в который входят только шесть стран Венского соглашения. Оно пройдет 17-18 марта в Баку, с которым также ранее велись переговоры о вступлении в организацию.

Апрельская встреча является внеочередной. На ней министры должны определить дальнейшую судьбу сделки по сокращению добычи, которая действует до июля 2019 года. К этому моменту станет ясно, как коммерческие запасы нефти отреагировали на предпринятые меры. Кроме того, прояснится дальнейшая политика Вашингтона в отношении Ирана, которому после введения санкций дали возможность экспортировать нефть до марта ограниченному кругу покупателей.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на источники, Саудовская Аравия склоняется к продлению сделки до конца 2019 года на тех же или немного смягченных условиях.