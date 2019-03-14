Глава Минкавказа: Кавминводы обязаны стать курортом мирового уровня

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Кавказские Минеральные Воды (Ставропольский край) при активном использовании потенциала этой территории обязаны стать курортом мирового уровня. Такое мнение высказал в интервью ТАСС министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"Кавказу природа велела создать лечебно-оздоровительный и санаторно-курортный кластеры. Для этого есть все условия. Нужно реконструировать и модернизировать оставшиеся с советских времен дома отдыха, пансионаты и санатории. Надо активнее использовать огромный потенциал минеральных источников, лечебных грязей и прочих чудодейственных натуральных средств. Кавминводы обязаны стать курортом мирового уровня!" - сказал собеседник агентства.

Основу туристского потенциала Ставрополья составляют 138 санаториев и 346 гостиниц. Как сообщал ТАСС в декабре 2018 года губернатор региона Владимир Владимиров, ремонт и модернизация инфраструктуры санаториев и курортов региона потребует на протяжении шести лет по 3,5 млрд рублей в год.

Программа развития курортов Кавказских Минеральных Вод предполагает выделение финансирования в 2019-2021 годах для развития Кисловодска и Пятигорска. В 2019 году они получат порядка 1,3 млрд рублей.