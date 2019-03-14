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Чистая прибыль "КамАЗа" за 2018 год упала в 111 раз

Выручка компании выросла на 4,1%
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль "КамАЗа" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам 2018 года составила 27,18 млн рублей, следует из материалов компании. Это в 111 раз меньше показателя за 2017 год, когда автопроизводитель получил прибыль в 3,02 млрд рублей.

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Выручка "КамАЗа" за отчетный период выросла на 4,1%, до 151,1 млрд рублей, валовая прибыль снизилась на 45,6%, до 10,01 млрд рублей, убыток от продаж составил 666,85 млн рублей против прибыли от продаж в 6,76 млрд рублей годом ранее.

Продажи "КамАЗа" в России в 2018 году снизились на 1,4%, до 32,68 тыс. грузовиков.

"КамАЗ", чьим крупнейшим акционером выступает госкорпорация "Ростех", входит в число ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и дизельных двигателей. В составе технологической цепочки группы 11 крупных заводов автомобильного производства и подразделений вспомогательного цикла.

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