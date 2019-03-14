"Ъ": "Победа" отказалась от международных рейсов из Петербурга

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" прекратила переговоры с погранслужбой аэропорта Пулково о возобновлении международных перевозок из Петербурга, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Последние вылеты состоятся в марте.

Ранее ТАСС сообщал, что в январе "Победа" распространила официальное сообщение, в котором сказано, что с 31 марта авиакомпания закроет международные рейсы из Санкт-Петербурга в связи с систематическими задержками рейсов сотрудниками пограничной службы ФСБ из-за досмотра воздушных судов. В ведомстве назвали досмотры законными и сообщили, что не делают исключений при досмотре любых самолетов вне зависимости от их принадлежности к какой-либо авиакомпании.

В "Победе" "Ъ" сообщили, что освобожденные провозные емкости запланированы для летней региональной программы полетов. Источник, близкий к авиакомпании, отметил, что возобновление международных рейсов возможно, лишь если авиакомпания получит финансовые гарантии исключения задержек этих рейсов.

Также в газете выяснили, что у лоукостера были аналогичные разногласия и в других городах. Однако там ему удавалось разрешить их с помощью операторов аэропортов или местных властей.

По данным ООО "Воздушные ворота Северной столицы" в 2018 году "Победа" обеспечила 6,6% от общего пассажиропотока аэропорта, перевезя 1,2 млн человек. В том числе 203 тыс. пассажиров (1,1% от пассажиропотока) на международных рейсах.