{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

До конца года в России начнутся продажи трех новых моделей Opel

Выпуск двух моделей немецкого бренда наладят на заводе в Калуге, а третью будут импортировать
Opel Vivaro EPA-EFE/SASCHA STEINBACH
Описание
Opel Vivaro
© EPA-EFE/SASCHA STEINBACH

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Французский автоконцерн PSA Group планирует до конца 2019 года начать продажи новых моделей Opel в России. Об этом сообщает пресс-служба PSA, уточняя, что речь идет о моделях Grandland X, Zafira Life и Vivaro.

На эту тему

"В IV квартале 2019 года Opel выводит на российский рынок Opel Grandland X, Opel Zafira Life и Opel Vivaro", - говорится в сообщении. Выпуск Opel Zafira Life и Opel Vivaro наладят на заводе в Калуге, а Opel Grandland X будут импортировать из Германии. При этом постепенно модельный ряд обещают расширить.

Дилерская сеть будет представлена как дилерами Opel, так и новыми партнерами, расположенными в крупных городах России. На старте их количество составит 15-20, а в среднесрочной перспективе число увеличится более чем вдвое.

"Россия - это крупный и привлекательный рынок с большим потенциалом, на котором немецкий бренд завоевал отличную репутацию. Важным преимуществом является возможность локального производства с момента старта продаж", - отметил генеральный директор Opel Михаэль Лошеллер, слова которого приводятся в сообщении.

Теги
РоссияКалужская область
Греф считает, что роботизация поможет изменить мир к лучшему
По мнению главы Сбербанка, роботы будут делать "всю грязную работу", а у "нас останется значительно более интересная часть"
Читать полностью