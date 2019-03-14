До конца года в России начнутся продажи трех новых моделей Opel

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Французский автоконцерн PSA Group планирует до конца 2019 года начать продажи новых моделей Opel в России. Об этом сообщает пресс-служба PSA, уточняя, что речь идет о моделях Grandland X, Zafira Life и Vivaro.

"В IV квартале 2019 года Opel выводит на российский рынок Opel Grandland X, Opel Zafira Life и Opel Vivaro", - говорится в сообщении. Выпуск Opel Zafira Life и Opel Vivaro наладят на заводе в Калуге, а Opel Grandland X будут импортировать из Германии. При этом постепенно модельный ряд обещают расширить.

Дилерская сеть будет представлена как дилерами Opel, так и новыми партнерами, расположенными в крупных городах России. На старте их количество составит 15-20, а в среднесрочной перспективе число увеличится более чем вдвое.

"Россия - это крупный и привлекательный рынок с большим потенциалом, на котором немецкий бренд завоевал отличную репутацию. Важным преимуществом является возможность локального производства с момента старта продаж", - отметил генеральный директор Opel Михаэль Лошеллер, слова которого приводятся в сообщении.