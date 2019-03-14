Госдума ратифицировала протокол к соглашению с Казахстаном о поставках нефтепродуктов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Госдума ратифицировала протокол, вносящий изменения в Соглашение между правительствами РФ и Казахстана о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан от 9 декабря 2010 года.

Протокол был подписан 3 октября 2018 года в Москве.

Документом предусматривается определение компетентными органами обоих государств перечня нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к вывозу из РФ в Казахстан, а также перечня нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к экспорту из Казахстана за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), путем заключения протокола между ними, в который по необходимости вносятся изменения.

Этот перечень предварительно согласовывается с заинтересованными государственными органами исполнительной власти до составления индикативного баланса.

Протокол устанавливает изъятия в отношении запрещенных или ограниченных к вывозу нефтепродуктов. Так, запреты или ограничения применяются без ущерба для договора аренды комплекса "Байконур" между правительствами РФ и Казахстана от 10 декабря 1994 г., не распространяются на нефтепродукты, экспортируемые в качестве гуманитарной помощи в соответствии с законодательством Казахстана, а также на нефтепродукты, вывозимые из Казахстана с целью проведения лабораторных исследований и испытаний. При этом компетентный орган казахстанской стороны информирует Россию об объеме и времени вывоза нефтепродуктов для таких целей за пределы таможенной территории ЕАЭС с указанием номенклатуры по факту осуществления поставок.

Также протоколом устанавливаются ограничения по перечню нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к вывозу из РФ в Казахстан.