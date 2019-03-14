Судебные приставы в России добились выплаты 10 млрд рублей задолженности по зарплате

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Судебные приставы в России добились выплаты более 10 млрд рублей долга по зарплате в прошедшем году. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов, выступая в четверг на коллегии ФССП по итогам работы ведомства за 2018 год.

"Сумма взысканной задолженности превысила 10 млрд рублей. Удалось сохранить высокий уровень взыскания - его значение по итогам года превысило 47 %", - сказал Аристов.

Всего в прошлом году на исполнении в территориальных органах ФССП находилось порядка 460 тыс. исполнительных производств о взыскании задолженности по зарплате, что на 79,4 тыс. меньше, чем в 2017 году. Фактически исполнены требования исполнительных документов в рамках почти 302 тыс. исполнительных производств.

Глава ФССП отметил, что на эффективность взыскания негативно влияет нахождение должников в процедурах банкротства. Такие обстоятельства были в 43% исполнительных производств в прошлом году.