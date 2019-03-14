Путин выступил за скорейшее согласование законопроекта о поддержке инвестиций

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин потребовал как можно скорее согласовать между министерствами проект закона о поддержке инвестиционной деятельности.

Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, глава государства отметил, что данный законопроект пока проходит межведомственное согласование, и у отраслевых министерств есть свои представления по этому вопросу, тогда как "Минфин ведет себя более аккуратно".

"Но я прошу коллег как можно быстрее [согласовать законопроект] и <…> надо обязательно коллег [из бизнес-сообщества] выслушать о том, как они представляют себе возможности реализации этих идей, и по возможности это учесть [в законопроекте]", - сказал Путин.

"У нас ведь общая задача - увеличить инвестиции на шесть - семь процентов. Это непростая задача. Разумеется, мы должны предложить такие инструменты, механизмы, которые бы побуждали бизнес к этой работе", - считает Путин. Он пообещал, что власти постараются учесть предложения предпринимателей по этому поводу.