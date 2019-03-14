Комплекс с гостиничными номерами в юртах откроют в Калмыкии в апреле

ТАСС, 14 марта. Этнографический туристский комплекс в виде юрточного городка в национальном стиле, где смогут останавливаться туристы, откроется в Калмыкии в апреле в рамках региональной недели туризма, сообщил в четверг ТАСС министр культуры и туризма республики Хонгор Эльбиков.

Ранее сообщалось, что туристский комплекс будет открыт в пригороде Элисты в степи и будет включать в себя административное здание и четыре кибитки с четырехместными номерами повышенной комфортности. В необычных гостиничных номерах будет санузел, теплый пол и мебель. На создание инфраструктуры туркомплекса из регионального бюджета было выделено 700 тыс. рублей, проект выиграл грант главы Калмыкии. Открытие необычной гостиницы откладывалось по неизвестным причинам несколько раз.

"Открытие этнографического туристского комплекса "Теегин гер" индивидуального предпринимателя Юлии Ауэр запланировано в рамках проведения недели туризма в Калмыкии с 15 по 21 апреля 2019 года. Гостиничный комплекс в этническом стиле будет располагать всеми необходимыми условиями для комфортного отдыха на природе", - сказал Эльбиков.

Он уточнил, что первых гостей необычная гостиница примет уже в нынешнем туристическом сезоне. Кроме того, в дальнейшем на территории комплекса для туристов планируют построить восемь бюджетных юрт.

"В текущем году ожидается открытие еще нескольких гостиниц, хостелов и других коллективных средств размещения. Среди них можно отметить гостевой дом "В гостях у фермера", рассчитанный на 10 койко-мест в Юстинском районе республике, его открытие также намечено в период недели туризма. По замыслу предпринимателя, к услугам туристов будет предложена русская баня, беседки с мангалами, прогулки на квадроциклах", - добавил Эльбиков.

По его словам, в прошлом году регион посетили порядка 68 тыс. человек, что на 5% больше, чем в 2017 году. Это в первую очередь туристы из соседних регионов: Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, Дагестана и Ставропольского края, а также гости из Москвы, Санкт- Петербурга, Краснодарского края. Иностранные туристы чаще всего прибывают из Германии, Швейцарии и Италии. В настоящее время в Калмыкии действуют более 20 гостиниц, в связи с растущим турпотоком в регионе сохраняется необходимость в возведении новых гостиниц.