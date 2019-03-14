Тунис запретил полеты Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве

ТАСС, 14 марта. Тунис ввел запрет на полеты в воздушном пространстве страны самолетов Boeing 737 MAX. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на распространенное в четверг заявление министерства транспорта страны.

Согласно его данным, власти страны запрещают осуществлять лайнерам этого типа взлет, посадку на своей территории, а также полеты в тунисском воздушном пространстве. Кроме того в заявлении говорится, что ни одна из тунисских авиакомпаний, в том числе национальный авиаперевозчик Tunisair, не обладает самолетами Boeing 737 MAX.

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines ("Эфиопские авиалинии") разбился в Эфиопии 10 марта, в результате этого погибли 157 человек. Крушение самолета аналогичной модели произошло 29 октября прошлого года в Индонезии, тогда погибли 189 человек. После катастрофы в Эфиопии многие страны мира, включая Россию, США, государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX. Компания Boeing выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии, однако заявила, что понимает решение регуляторов приостановить полеты.