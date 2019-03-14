Глава ФНС считает, что цифровые технологии повысят прозрачность экономики всех субъектов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Применение цифровых технологий в налоговом администрировании позволит повысить прозрачность экономики всех субъектов РФ и установить доверительные отношения с налогоплательщиками, высказал мнение глава ФНС Михаил Мишустин в четверг в ходе мастер-класса, посвященного цифровизации налоговых органов, для финалистов всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России", сообщается в пресс-релизе налоговой службы.

"В перспективе цифровые технологии позволят повысить прозрачность экономики для всех субъектов РФ, улучшить качество бюджетного планирования и гарантировать стабильность поступления доходов в бюджет страны", - указал Мишустин.

Применение современных бизнес-технологий позволяет налоговым администрациям "строить экономику знания и доверия" при взаимодействии с налогоплательщиками, отметил глава ФНС. "В атмосфере доверия они [налогоплательщики] будут готовы делиться персональными данными, если ведомство гарантирует защиту этой информации от утечек. Контрольно-надзорная же деятельность будет сосредоточена на потенциальных нарушителях", - отметил он.

На данный момент на официальном сайте ФНС представлено более 50 сервисов, которые позволяют налогоплательщикам обращаться за услугами налоговой службы в электронным виде. При этом налоговая служба обрабатывает информацию о 165,8 млн граждан России и других государств, а также о 4,1 млн юридических лиц и 3,97 млн индивидуальных предпринимателей. Ежегодно ФНС автоматически администрирует 76 млн налоговых деклараций, 15 млрд счетов-фактур по НДС и информацию по 250 млн сделок по трансфертному ценообразованию, добавил Мишустин.