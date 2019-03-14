Мутко: докапитализация Фонда дольщиков может составить 9 млрд руб.

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства может быть докапитализован на 9 млрд рублей для завершения строительства проблемных жилых объектов в ряде российских регионов. Об этом сообщил журналистам в четверг заместитель председателя правительства России Виталий Мутко, курирующий вопросы строительства и регионального развития.

"Мы посмотрели по регионам, у 26 из них есть от одного до пяти долгостроев, проблемы дольщиков там можно решить быстро, на это требуется около девяти млрд рублей. Если докапитализировать Фонд дольщиков, этот вопрос можно закрыть за полгода, но мы понимаем, что пять млрд рублей даст правительство и еще четыре млрд - регионы", - сказал Мутко.

Он пояснил, что проблемных объектов долевого строительства нет всего в 17 российских регионах. В остальных такие объекты имеются, причем в 26 субъектах проблемы обманутых дольщиков можно решить быстро из-за небольшого числа долгостроев.

Вице-премьер также отметил, что до конца месяца Минстрой России должен уточнить статистику по проблемным объектам в регионах. Кроме того, по словам Мутко, в ближайшее время с развитием Единой инфосистемы жилищного строительства (ЕИСЖС) будет возможно контролировать финансовую устойчивость застройщиков.

"Через инфосистему Фонд дольщиков сможет контролировать финансовое состояние компаний и предвосхищать и предотвращать проблемные ситуации", - сказал Мутко.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос докапитализации ДОМ.РФ и Фонда защиты дольщиков. Как сообщал глава Минстроя Владимир Якушев, на докапитализацию ДОМ.РФ и "Банка ДОМ.РФ" может потребоваться около 160 млрд рублей.