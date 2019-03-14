Строительство очистных сооружений "Южные" в Севастополе возобновится в 2019 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Строительство канализационно-очистных сооружений "Южные", которое финансируется в рамках федеральной целевой программы по развитию Крымского полуострова, возобновится до конца текущего года, сообщил в четверг в эфире местного канала "ИКС-ТВ" губернатор Дмитрий Овсянников.

Ранее прокуратура Севастополя сообщала, что было возбуждено уголовное дело из-за превышения должностных полномочий при заключении государственного контракта на строительство КОС "Южные", в результате чего более 2 млрд рублей оказались на счетах банка с отозванной лицензией. Контракт с подрядчиком разорван.

"КОС "Южные" будут построены, мы предпринимаем все необходимые действия <…> Наша задача в этом году - запустить строительство", - сказал Овсянников, назвав проект приоритетным. Он уточнил, что правительство подало иск о взыскании денег, которые были выделены на строительство, но остались в лишенном лицензии банке и не были использованы.

Губернатор также отметил, что "Биотехпрогресс" - "компания, которая не с улицы взялась", она ведет миллиардные проекты в нескольких регионах России. Поэтому сложившаяся в Севастополе ситуация "вызывает удивление". Он уточнил, что всего разработано около 30 проектов очистных сооружений для разных районов города. Их также планируется реализовать в ближайшие годы.

Ранее сообщалось, что в марте 2018 года подрядчик приступил к строительству канализационно-очистных сооружений "Южные", реконструкция которых предусмотрена в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года. Планируется строительство и реконструкция 17 канализационно-очистных сооружений общей производительностью 170 тыс. кубометров в сутки. Большая часть этого объема приходится на очистные сооружения "Южные" (125 тыс. кубометров), которые должны обеспечить полноценную очистку сточных вод в районе Балаклавы.