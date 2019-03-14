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Fitch повысило рейтинг Evraz до "BB+" с "BB" со "стабильным" прогнозом

Fitch повысило рейтинг Evraz до "BB+" с "BB" со "стабильным" прогнозом - агентство.

Политический кризис в Венесуэле
Reuters: США рассматривают запрет для Visa и Mastercard проводить транзакции в Венесуэле
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