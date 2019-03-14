В Facebook после серьезного сбоя в работе приложений уходят в отставку два топ-менеджера

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Один из ключевых топ-менеджеров американской компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью, Крис Кокс уходит в отставку со своего поста.

"С глубокой грустью сообщаю вам, что после 13 лет работы в компании я решил уйти из нее", - написал Кокс в четверг в своем Facebook. Он не пояснил, почему именно покидает компанию, а также выразил признательность Марку Цукербергу.