Тайвань закрыл свое воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 15 марта. /ТАСС/. Управление гражданской авиации Тайваня ввело запрет на полеты лайнеров Boeing 737 MAX в воздушном пространстве острова. Об этом сообщает в пятницу газета Taipei Times.

Запрет начал действовать с вечера четверга. Уточняется, что только одна авиакомпания - бюджетная тайская Thai Lion Air - использовала лайнеры этого типа для выполнения рейсов на Тайвань из Бангкока.

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines ("Эфиопские авиалинии") разбился в Эфиопии 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Катастрофа воздушного судна аналогичной модели произошла 29 октября прошлого года в Индонезии и унесла жизни 189 пассажиров и членов экипажа.

После крушения в Эфиопии решения о приостановке эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX и их пролетов над своей территорией были приняты более чем в 50 странах мира.