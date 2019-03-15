NordStar откроет новые рейсы весной

КРАСНОЯРСК, 15 марта. /ТАСС/. Авиакомпания NordStar откроет весной новые рейсы из Красноярска, Кемерова и Читы. Об этом говорится в официальном сообщении авиакомпании.

"В весенне-летнем расписании авиакомпании появятся маршруты Красноярск - Кемерово - Красноярск, Кемерово - Санья - Кемерово и Чита - Санья - Чита", - отмечается в сообщении. Рейсы из Читы начнутся 3 апреля, из Кемерова - 6 апреля. Рейсы будут выполняться один раз в неделю.

"Впервые за долгое время прямое авиасообщение свяжет Красноярск и Кемерово. Рейсы будут выполняться еженедельно по субботам. Вылет рейса из Красноярска в 10:30 (06:30 мск), прилет в Кемерово в 11:30 (07:30 мск). Вылет рейса из Кемерово в 11:20 (07:20 мск), прибытие в аэропорт "Красноярск" в 12:20. Время в пути составит один час", - говорится в сообщении.

Все рейсы будут выполняться самолетами Boeing 737-800. Как уточнили ТАСС в самой авиакомпании, проблем с наполняемостью не возникнет. "Перед вводом рейсов проводятся расчеты", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

NordStar - это авиационный проект компании "Норникель". Рейсы авиакомпании выполняются на самолетах Boeing 737-800, а также на турбовинтовых ATR 42-500, специально оборудованных для эксплуатации в условиях Сибири и Крайнего Севера.