Tesla представила новый электромобиль Model Y

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Американская компания Tesla впервые продемонстрировала в четверг в Лос-Анджелесе новейшую модель кроссовера Model Y с электродвигателем. Презентацию транслировали на портале YouTube.

Опытный образец автомобиля показали со сцены. Как сообщил глава Tesla Илон Маск, электрокар может проехать без подзарядки свыше 480 км и за 3,5 секунды развить скорость 96 км/ч. По словам предпринимателя, машина "обладает функционалом внедорожника, но ездит как спортивный автомобиль".

Массовый выпуск Model Y, как ожидается, начнется осенью 2020 года. При этом с 2021 года данные электрокары будут производить также в упрощенной комплектации, они смогут проезжать без подзарядки только 370 км. По словам Маска, самые дешевые Model Y в будущем будут стоить $39 тыс.

Максимальная скорость машин составит от 193 км/ч до 241 км/ч в зависимости от четырех типов комплектации. От нее же будут зависеть и ряд других характеристик.

В начале текущего месяца Tesla перешла полностью на продажи в режиме онлайн с целью раньше обещанного начать принимать заказы на электрокары Model 3 стоимостью $35 тыс. Она представляет собой бюджетную версию более дорогих Model X и Model S. В своей базовой комплектации машина способна проехать без подзарядки 220 миль (около 350 км). Ее максимальная скорость составляет 210 км/ч, время разгона до 100 км/ч занимает менее шести секунд.

Tesla была основана Маском в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась только на производстве электромобилей, но позже также стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.