ЦБ приостановил действие лицензий у страховой компании "Кристалл"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Банк России приостановил действие лицензий по добровольному личному страхованию и добровольному страхованию имущества у страхового акционерного общества (САО) "Кристалл". Это следует из приказа ЦБ РФ.

"Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 31.01.2018 СЛ № 4246 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 31.01.2018 СИ № 4246 на осуществление добровольного имущественного страхования страхового акционерного общества "Кристалл" (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4246)", - отмечается в приказе регулятора.

Вместе с тем, Банк России установил пятидневный срок для устранения выявленных нарушений и назначил в компанию временную администрацию.

Согласно сайту страховой компании, офис САО "Кристалл" находится в Москве, кроме того представительство компании есть в Краснодаре.