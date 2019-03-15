СМИ: Украина покрывает доходы госбюджета облигациями из-за просчетов в прогнозах

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Украина покрыла около 50% доходной части государственного бюджета страны в январе-феврале текущего года за счет поступлений от выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), эти меры являются вынужденными из-за невыполнения прогнозных показателей. Об этом сообщило в пятницу информагентство "Украинские новости" со ссылкой на министерство финансов страны.

Отмечается, что за два месяца 2019 года благодаря размещению ОВГЗ было привлечено в госбюджет 34,8 млрд гривен, $886 млн и €33,3 млн, что в гривневом эквиваленте составляет почти 60 млрд гривен (более $2,2 млрд).

"По данным минфина, за два месяца 2019 года доходы госбюджета составили 124,8 млрд гривен, или 99,2% от росписи. Таким образом, доходы госбюджета за отчетный период почти наполовину состоят из поступлений от размещения ОВГЗ", - сообщило издание.

В ведомстве пояснили, что выпуск облигаций связан с тем, что фактический рост импорта за этот период был меньше, чем заложено в бюджетные показатели, почти 600 млн гривен составила переплата от ренты по состоянию на начало февраля, а также этому способствовали ряд других негативных факторов.

Национальный банк Украины сообщал 13 марта, что международный депозитарий ценных бумаг Clearstream открывает счет у регулятора в ценных бумагах. В НБУ отметили, что это упростит доступ иностранных инвесторов к украинскому рынку ценных бумаг - ОВГЗ. Украина также активно заимствует средства на внешних рынках. Как сообщал минфин, Киев дополнительно разместил 10-летние еврооблигации на $350 млн, в октябре 2018 года размещение евробондов составило $2 млрд.