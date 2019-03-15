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Visa разрабатывает проект использования смартфона в качестве терминала для оплаты

Платежный оператор ожидает, что новый способ оплаты станет популярен у представителей малого бизнеса, для которых проблематична покупка терминала

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Платежная система Visa разрабатывает проект Soft POS, который позволит использовать смартфон в качестве терминала для бесконтактной оплаты, рассказала журналистам генеральный директор Visa в России Екатерина Петелина по итогам презентации Visa Everywhere Initiative 2019.

По ее словам, компания, совместно с пятью потенциальными вендорами, находится в процессе оценки пилотов проекта на разных стадиях запуска.

"Это позволит удешевить стоимость самого терминала и, соответственно, развивать прием платежей, в том числе в малом и микробизнесе, для которого именно стоимость терминала является проблемой", - отметила Петелина.  При этом она отметила, что малый бизнес стремится к использованию бесконтактных платежей в связи с высоким спросом со стороны клиентов и развитием конкуренции на рынке.

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