"Алроса" не планирует серьезных инвестиций в проекты в Зимбабве в 2019 году

БРЮССЕЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. "Алроса" не предполагает серьезных инвестиций в проекты в Зимбабве в 2019 году, на данный момент геологи компании проводят изучение данных. Об этом ТАСС сообщил гендиректор "Алросы" Сергей Иванов в кулуарах форума "Соединяя Евразию - от Атлантики до Тихого океана" в Брюсселе.

В середине января президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в ходе визита в Россию посетил офис основного сбытового подразделения "Алросы". На встрече было объявлено, что "Алроса" создала в Зимбабве дочернюю компанию и готова принять участие в алмазных проектах страны как в области геологоразведки, так и в освоении месторождений с высоким состоянием разведанности запасов.

Глава "Алросы" подчеркнул, что компания готова делиться с зимбабвийскими коллегами всеми имеющимися технологиями по части алмазодобычи.

"Там много разрозненной информации, которую надо собрать и интерпретировать, и далее, возможно, будем выходить где-то на доразведку. Пока конкретных блоков, которые были бы нам интересны, их нет. Мы должны их сами идентифицировать и прийти к нашим партнерам DCBC, обсудить, насколько "Алроса" может начать работу на этих направлениях. Серьезных инвестиций в ближайший год в эти направления никаких не предполагаем", - сказал Иванов, отметив, что если в ходе геологоразведки будут найдены какие-то интересные кимберлитовые или аллювиальные трубки, то компании "ничто не мешает выходить на добычу".

Для этого, по словам Иванова, нужно будет подписать "соответствующие концессионные соглашения".

"Позиция нового руководства Зимбабве открытая и "Алросе" предлагают очень интересные условия для вхождения в новые проекты", - подчеркнул он.

В январе в кулуарах форума в Давосе Иванов говорил журналистам, что "Алроса" заинтересована в операционном и финансовом контроле проектов в Зимбабве.