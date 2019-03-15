Кабмин выдвинул экс-главу Минприроды Донского в наблюдательный совет "Алросы"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Правительство РФ выдвинуло в наблюдательный совет "Алросы" в качестве представителя государства бывшего министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, следует из распоряжения кабмина.

Среди новых кандидатов в наблюдательный совет также первый заместитель генерального директора АНО "Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Андрей Донец.

Остальные кандидаты - действующие члены наблюдательного совета "Алросы": гендиректор компании Сергей Иванов, первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. В качестве независимого директора предлагается избрать председателя правления "Сибур Холдинга" Дмитрия Конова.

В ревизионную комиссию предлагается включить заместителя директора департамента Минэкономразвития Александра Васильченко, начальника отдела управления Росимущества Анжелику Гуркову, декана факультета Финансового университета при правительстве РФ Константина Позднякова и заместителя директора департамента Минфина Александра Пшеничникова.

Всего в наблюдательном совета "Алросы" 15 человек.

"Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов. Компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. В 2017 году "Алроса" добыла 39,6 млн карат алмазного сырья, выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции в 2017 году составила $4,3 млрд.

Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия) - 25%, улусы (районы) Якутии - 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций.