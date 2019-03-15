Посол РФ: Минск и Москва вскоре смогут решить проблему контрафактной молочной продукции

МИНСК, 15 марта. /ТАСС/. Россия и Белоруссия в ближайшее время примут решения, которые позволят решить проблему контрафактной молочной продукции, попадающей на рынки двух стран. Об этом сообщил в пятницу журналистам спецпредставитель президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Белоруссией, посол России в республике Михаил Бабич в ходе рабочей поездки в Витебск.

"Сейчас проводится большая работа таможенными, пограничными службами, Россельхознадзором, Министерством сельского хозяйства. Думаю, в ближайшее время мы выйдем на системное комплексное решение, которое позволит эту проблему локализовать", - сказал посол, которого цитирует пресс-служба посольства РФ.

По его словам, большую настороженность у российской стороны вызывают факты производства некачественной молочной продукции под видом белорусских брендов. "Во взаимодействии с нашими белорусскими партнерами думаем над тем, каким образом легализовать этот рынок. Нужно сделать так, чтобы вся продукция несертифицированная, некачественная, которая создается из различных суррогатов и не соответствует техническим условиям и ГОСТам, не попадала ни на белорусский, ни на российский рынок", - отметил дипломат. В такой ситуации, с одной стороны, люди получают некачественную продукцию, с другой стороны - создаются сложности для добросовестного производителя, сказал Бабич.

Ранее Белоруссия и Россия заявляли о необходимости создания единой базы данных по передвижению сельхозпродукции и ее качеству. Речь шла о синхронизации работы информационных систем прослеживаемости сельхозпродукции.