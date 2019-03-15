СМИ: Instagram впервые создаст команду разработчиков за пределами США

ТОКИО, 15 марта. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Соцсеть Instagram впервые решила учредить команду разработчиков за пределами США и выбрала для этого Японию. Как сообщило агентство Kyodo, об этом заявил генеральный директор компании Адам Моссери, которые совершает рабочий визит в Токио.

По его словам, выбор пал именно на Японию, поскольку пользователи в этой стране в последнее время уделяют очень много внимания Instagram и зачастую таким образом помогают находить идеи для развития самой платформы. За счет набора новой группы специалистов, по мнению Моссери, соцсеть рассчитывает улучшить дизайн и качество сервиса.

"Это станет уникальной возможностью для нас с учетом того, какого роста мы здесь достигли. Этот рынок важен для нас...", - отметил он. Изначально в новой команде разработчиков будет 10 человек. Однако после начала ее работы этим летом состав планируется постепенно расширять.

Глава Instagram также рассказал, что соцсеть в преддверии Олимпиады 2020 года в Токио поможет спортсменам расширить армию фанатов. С этой целью компания планирует проводить специальные встречи с представителями японских сборных по различным видам спорта.

Instagram, который был запущен в 2010 году, начал стремительно набирать популярность в Японии только спустя пять лет. За период с 2015 год по настоящее время количество пользователей приложения, позволяющего делиться фотографиями и видео, увеличилось с 8 до почти 30 млн человек.