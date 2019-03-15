В "Аэрофлоте" заявили, что пунктуальность пассажиров ведет к удешевлению билетов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Пунктуальность пассажиров при посадке в самолет ведет к снижению цен на авиабилеты. Такое мнение выразил в пятницу журналистам Виталий Савельев - генеральный директор крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот".

По его словам, авиакомпания смогла убедить своих пассажиров выполнять правила посадки в самолет. "Мы все время кого-то ждали, из-за этого у нас самолеты проводили в воздухе по 10,5 часов", - сказал он.

Сейчас же, как отметил Савельев, если пассажир не пришел за 20 минут до вылета, то он уже никуда не улетит. Подобное условие перевозчик соблюдает очень жестко и, как заверил глава компании, никогда не закрывает выход на посадку раньше, чем за 20 минут до ее окончания. Подобные меры, по его словам, привели к положительному результату. "Теперь наши самолеты проводят в воздухе по 12 часов в сутки, а чем больше самолет летает, тем дешевле летный час и, соответственно, дешевле билеты для пассажиров", - пояснил Савельев.

Ожидание непунктуальных пассажиров, как пояснил Савельев, приводило к тому, что возникал "простой" воздушного судна и время, за которое самолет может перевезти пассажиров и сделать оборот, сокращалось, вызывая дополнительные затраты на обеспечение графика полетов.

В этой связи глава "Аэрофлота" отметил, что сейчас компания занимает второе место в Европе и пятое в мире по пунктуальности, тогда как годом ранее российский перевозчик находился лишь на 26 месте в европейском рейтинге пунктуальности. Большую роль в таком результате, по словам Савельева, сыграло именно жесткое правило в отношении времени посадки пассажиров на борт.