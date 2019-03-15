В ПАО "Силовые машины" прокомментировали санкции Канады против компании

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Решение Канады ввести санкции в отношении "Силовых машин" является не только незаконным, но и лишено каких-либо формальных оснований. Об этом говорится в официальном заявлении компании, опубликованном в пятницу вечером.

"Решение правительства Канады о введении санкций в отношении ПАО "Силовые машины" является не только незаконным, но и вообще лишено каких бы то ни было формальных оснований", - говорится в заяалении. В компании также подчеркнули, что подобные действия со стороны Канады вызывают недоумение, так как "Силовые машины" не имеет абсолютно никакого отношения к ситуации в Керченском проливе, связанной с задержанием военных катеров Украины".

Канада ввела в пятницу новые антироссийские санкции в связи с инцидентом в Керченском проливе, произошедшим в ноябре 2018 года, внеся в рестрикционный список 114 физических лиц и 15 предприятий. В частности, под санкции попали глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин, бизнесмен Игорь Ротенберг, полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, директор Росгвардии Виктор Золотов, вице-президент Газпромбанка Сергей Фурсенко, замглавы Минэнерго РФ Андрей Черезов, сенатор Константин Косачев, экс-глава РЖД Владимир Якунин, заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ РФ Геннадий Медведев, начальник пограничного управления ФСБ по Крыму контр-адмирал Сергей Станкевич и другие. Также в санкционный список внесены предприятия оборонного комплекса России, такие как "Туполев", "Миг", "Сухой", "Силовые машины", "Строймонтажгаз".

С 2014 года, после воссоединения Крыма с РФ, Канада начала вводить экономические санкции в отношении российских юридических и физических лиц.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили порядок прохождения через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь, по факту нарушения границы РФ было возбуждено уголовное дело.

Члены экипажей - 24 гражданина Украины - были арестованы. Позже их доставили из Симферополя в СИЗО Москвы. Всем им предъявлено обвинение по части 3 статьи 322 УК РФ ("Незаконное пересечение границы РФ").