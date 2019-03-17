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DPA: Deutsche Bank и Commerzbank начинают переговоры о возможном слиянии

Разговоры о подобных планах ведутся на протяжении последних месяцев
Штаб-квартира Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне EPA-EFE/ARMANDO BABANI
Описание
Штаб-квартира Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне
© EPA-EFE/ARMANDO BABANI

БЕРЛИН, 17 марта. /ТАСС/. Ведущие финансовые институты Германии Deutsche Bank и Commerzbank начинают переговоры о возможном слиянии. Об этом сообщило в воскресенье агентство DPA со ссылкой на собственные источники.

Разговоры о планах слияния банков ведутся на протяжении последних месяцев. В правительстве ФРГ по этому поводу ранее заявили, что власти "открыты к экономически целесообразным вариантам" в банковской сфере. В Берлине считают, что Европе не хватает крупных международных финансовых институтов, которые составили бы конкуренцию, в частности, американским банкам.

Низкая процентная ставка в еврозоне и высокие расходы по регулированию осложняют жизнь немецким институтам, отмечает DPA. Добавляются и другие проблемы, например многомиллионный штраф Deutsche Bank со стороны властей США за нарушение американских законов в области противодействия легализации преступно нажитых капиталов.

Deutsche Bank - крупнейший финансовый институт Германии, один из важнейших транснациональных банков. Он имеет представительства более чем в 70 странах.

Commerzbank - четвертый по объему активов банк в Германии. Он обслуживает более 18 млн клиентов.

В новость были внесены изменения (12:59 мск) - добавлены подробности после первого абзаца

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