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NBC: в Google отвергли обвинения в сотрудничестве с армией Китая

По данным телекомпании, в корпорации отметили, что работают с правительством США, в том числе с министерством обороны

ТАСС, 17 марта. Корпорация Google отвергла обвинения в том, что она сотрудничает с китайской армией. Об этом в воскресенье сообщила телекомпания NBC со ссылкой на представителя Google.

"Мы не работаем с китайской армией. Мы работаем с правительством США, в том числе с министерством обороны, во многих областях, включая кибербезопасность, набор персонала и здравоохранение", - говорится в заявлении представителя компании.

В субботу Дональд Трамп обвинил Google в помощи Китаю и его армии. Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд заявил, что деятельность Google в КНР приносит пользу вооруженным силам этой страны.

Теги
СШАКитайТрамп, Дональд
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