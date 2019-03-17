Источник: страны "не ОПЕК" в феврале снизили исполнение сделки до 53%

БАКУ, 17 марта. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ в феврале в целом улучшили исполнение сделки, сократив добычу на 89% от плана против 83% в январе. К такому выводу пришел технический мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в воскресенье, сообщил ТАСС источник.

При этом уровень исполнения улучшился за счет стран ОПЕК, которые выполнили его на 105% против 91% в январе, подсчитали эксперты техкомитета. Страны "не ОПЕК" в феврале снизили добычу на 53% от плана, тогда как в феврале уровень исполнения был выше - 64% от плана.

Официально показатели будут озвучены в понедельник, в рамках заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК + в Баку. Его работу возглавят глава Минэнерго РФ Александр Новак и его саудовский коллега Халед аль-Фалех.

В декабре 2018 года страны ОПЕК+ договорились уменьшить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Планируется, что члены ОПЕК сократят добычу на 800 тыс. баррелей в сутки, а государства, не входящие в картель, - на 400 тыс. баррелей. Россия, в частности, снизит добычу на 228 тыс. баррелей в сутки. Соглашение рассчитано на первую половину 2019 года с возможностью пересмотра в апреле.