Саудовский министр: страны ОПЕК+ по итогам марта могут выйти на 100% исполнения сделки

БАКУ, 17 марта. /ТАСС/. Страны ОПЕК+, которые участвуют в сделке по сокращению добычи нефти, могут выйти на полную реализацию условий соглашения уже в марте 2019 года. Об этом заявил в воскресенье министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех на совместной пресс-конференции министров мониторингового комитета ОПЕК+.

"Я думаю, что по итогам марта мы сможем увидеть 100% исполнения, сейчас оно близко к 90%. Я говорил с моими коллегами [из стран-участниц] сегодня, я им полностью доверяю", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам аль-Фалеха, те страны, которые не выполнили на 100% условия сделки, заверили его, что в ближайшее время улучшат показатели по сокращению добычи.

Мониторинг рынка

ОПЕК+ готов мониторить ситуацию на рынке нефти и во втором полугодии, добавил аль-Фалех.

"Мы все еще видим, что запасы укрепляются. Особенно запасы в США остаются намного выше нормального уровня. Поэтому моя точка зрения и тех, с кем я говорил сегодня, - продолжать наши действия до июня точно. Но мы остаемся готовы продолжить мониторить ситуацию с той точки зрения, какие действия предпринимать, и во втором полугодии 2019 года", - сказал он.

Глава российского Минэнерго Александр Новак сообщил, что страны - участницы соглашения ОПЕК+ в мае-июне обсудят возможные дальнейшие решения по сделке о сокращении добычи нефти на второе полугодие.

В Баку в воскресенье состоялось заседание технического комитета ОПЕК+ в преддверии министерского мониторингового комитета, который пройдет 18 марта.

В декабре 2018 года страны ОПЕК+ договорились уменьшить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Планируется, что члены ОПЕК сократят добычу на 800 тыс. баррелей в сутки, а государства, не входящие в картель, - на 400 тыс. баррелей. Россия, в частности, снизит добычу на 228 тыс. баррелей в сутки. Соглашение рассчитано на первую половину 2019 года с возможностью пересмотра в апреле.