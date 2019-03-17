Министр нефтяной промышленности Венесуэлы может посетить Москву в начале апреля

БАКУ, 17 марта. /ТАСС/. Министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо планирует приехать в Россию в ближайшие недели, чтобы провести переговоры об открытии офиса государственной нефтяной компании PDVSA в Москве. Об этом он сообщил в воскресенье журналистам в кулуарах заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку.

"Я собираюсь в Россию. Думаю, это произойдет в ближайшие недели, в начале апреля. Для того, чтобы открыть офис PDVSA в России", - сказал Кеведо.

"Но сначала я должен обсудить эту повестку с господином [главой Минэнерго РФ Александром] Новаком и господином [главой "Роснефти" Игорем] Сечиным", - добавил он.

11 марта со ссылкой на посла Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса сообщалось, что офис PDVSA может открыться в Москве в течение двух месяцев.

Ранее о переносе европейского офиса PDVSA из Лиссабона в Москву сообщила исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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