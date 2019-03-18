Индекс РТС на открытии торгов превысил 1200 пунктов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи превысил 1200 пунктов впервые с 25 февраля. Как свидетельствуют данные торгов, индекс увеличился на 0,61%, до 1204,05 пункта.

Индекс Мосбиржи на 10:11 мск снизился на 0,28% и составил 2469,92 пункта.

Лидерами роста на открытии торгов стали акции "Уралкалия" (+2,3%), ОВК (+1,6%), "Полюса" (+1,3%), "Распадской" (+1,1%), "Газпром нефти" (+0,96%), "Юнипро" (+0,9%). При этом снизились расписки En+ (-2,6%), акции "Русала" (-1,8%), "Русснефти" (-1,7%), ВТБ (-1,3%) и "Лукойла" (-0,9%).

Курс доллара к рублю на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 64,76 рубля. Курс евро вырос на 9 копеек и достиг 73,48 рубля, свидетельствуют данные биржи.

В новость были внесены изменения (10:28 мск) — добавлена информация о лидерах роста