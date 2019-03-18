Более 200 переездов планируют отремонтировать на Московской железной дороге в 2019 году

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Порядка 80 млн рублей будет направлено в 2019 году на текущий ремонт более 200 переездов на территории Московской железной дороги. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МЖД.

"Для повышения безопасности движения в местах пересечения железных и автомобильных дорог в 2019 году на территории Московской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" запланировано провести ремонт более 200 железнодорожных переездов. На ремонт будет направлено более 80 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что текущий ремонт пройдет на переездах, расположенных в Москве, Московской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тульской областях. Помимо этого, 11 переездов включены в программу капитального ремонта: по три в Московской и Тульской областях, два в Калужской и по одному - в Курской, Рязанской и Брянской областях.

Для снижения числа ДТП на переездах МЖД совместно с рядом регионов разработала дорожные карты с комплексным планом по обеспечению безопасного движения в местах пересечения автомобильной и железной дорог. На 2019-2020 годы такие программы подготовлены для Курской, Орловской, Брянской и Тульской областей, на 2019 год - для Калужской и Смоленской. Программы предусматривают синхронизацию работ железнодорожников по ремонту переездов и региональных властей по приведению автомобильных подходов к нормативному состоянию.