РЖД закрыли сделку по продаже контрольного пакета "Рефсервиса"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. "Российские железные дороги" завершили сделку по продаже 100% минус 1 акция оператора "Рефсервис", занимающегося перевозками скоропортящихся грузов. Об этом говорится в сообщении госкомпании.
Сделка была проведена в форме открытого аукциона. Цена акций составила 2,45 млрд рублей. Победителем открытого аукциона стала компания "РегионТрансСервис".
АО "Рефсервис" - крупнейший на территории России и стран СНГ оператор специализированного железнодорожного подвижного состава, предназначенного для перевозки скоропортящихся грузов. Годовой объем перевозок скоропортящихся грузов в подвижном составе АО "Рефсервис" составляет 1 млн т.