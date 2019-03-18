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РЖД закрыли сделку по продаже контрольного пакета "Рефсервиса"

Цена акций составила 2,45 млрд рублей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. "Российские железные дороги" завершили сделку по продаже 100% минус 1 акция оператора "Рефсервис", занимающегося перевозками скоропортящихся грузов. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

Сделка была проведена в форме открытого аукциона. Цена акций составила 2,45 млрд рублей. Победителем открытого аукциона стала компания "РегионТрансСервис".

АО "Рефсервис" - крупнейший на территории России и стран СНГ оператор специализированного железнодорожного подвижного состава, предназначенного для перевозки скоропортящихся грузов. Годовой объем перевозок скоропортящихся грузов в подвижном составе АО "Рефсервис" составляет 1 млн т.

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