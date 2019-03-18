Овсянников: запуск Балаклавской ТЭС обеспечит полную энергонезависимость Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Запуск второго энергоблока Балаклавской ТЭС, который запланирован в Севастополе, позволит полностью обеспечить независимость города от поставок электроэнергии, сообщил в эфире телеканала "Россия - 24" губернатор Дмитрий Овсянников.

В честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией на полуострове проходят праздничные мероприятия. С визитом в Крыму находится президент РФ Владимир Путин. Российский лидер получит доклады о вводе в эксплуатацию Балаклавской и Таврической ТЭС, а также в режиме видеоконференции примет участие в церемонии открытия подстанции "Порт" в Тамани и осмотрит Малахов курган в Севастополе.

"Сегодня президент в ходе визита откроет работу нашей Балаклавской ТЭС, соответственно полная энергообеспеченность также будет обеспечена", - сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что пиковые нагрузки в Севастополе достигают 280 мВт. Новая Балаклавская ТЭС, которая состоит из двух энергоблоков, способна обеспечить до 470 мВт. Излишки энергии будут поставляться в Республику Крым.