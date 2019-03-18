Промышленное производство в Крыму выросло за пять лет вдвое

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Крыму увеличился в два раза с момента вхождения полуострова в состав России. Об этом сообщил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов на пресс-конференции в Москве, посвященной пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

"У нас [за 5 лет] в два раза примерно увеличилось промышленное производство", - сказал он.

Постпред отметил, что валовый региональный продукт ежегодно растет двузначными темпами. Он напомнил, что по итогам 2017 года ВРП республики вырос на 10%. Как сообщал ТАСС ранее, он составил порядка 341 млрд рублей, тогда как в 2014 году этот показатель был на уровне 189 млрд рублей.

Мурадов добавил, что за пять лет в несколько раз выросла расходная часть бюджета региона. По его словам, это произошло благодаря тому, что была принята программа развития Крыма.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.