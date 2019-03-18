Комитет Думы поддержал проект о праве СП проверять хозтоварищества с участием госкомпаний

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю и регламенту на заседании в понедельник рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который предоставляет Счетной палате РФ право проверять хозяйственные товарищества с участием госкомпаний. Его авторами выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и его первый заместитель Александр Жуков.

Законопроект, согласно пояснительной записке, дополняет перечень объектов внешнего государственного аудита "хозяйственными товариществами и обществами с участием государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний в их уставных (складочных) капиталах". "Это позволит в полной мере оценивать эффективность использования указанными организациями средств федерального бюджета и иных федеральных ресурсов", - указывают авторы.

Одновременно главному контрольно-ревизионному ведомству также предлагается разрешить проверять "юридических лиц в части использования ими средств, источником которых являются субсидии из федерального бюджета". "В совокупности это позволит оценивать эффективность использования средств, выделяемых из федерального бюджета, на всех стадиях их движения",- говорится в сопроводительных документах.

Вопрос предложено вынести на обсуждение пленарного заседания 19 марта.