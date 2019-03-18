Мониторинговый комитет обсуждает перенос встречи ОПЕК+ с апреля на июнь

БАКУ, 18 марта. /ТАСС/. Министерский комитет по мониторингу исполнения соглашения о сокращении добычи нефти обсуждает возможность перенести встречу министров стран ОПЕК + с апреля на июнь, сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев в кулуарах заседания комитета.

"Есть предложение перенести на более поздний срок - на июнь. Такое предложение прозвучало. Решения пока нет", - сказал он.

Встреча министров ОПЕК+ запланирована на 17-18 апреля в Вене.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявил, что вопрос о возможном продлении соглашения ОПЕК+ на вторую половину 2019 года целесообразнее обсуждать в июне, а не в апреле, как предполагалось изначально.

В свою очередь, источник в ОПЕК сообщил ТАСС, что следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ может состояться в мае.

По словам собеседника агентства, министерский мониторинговый комитет в настоящее время обсуждает перенос апрельского заседания альянса ОПЕК+ на июнь. Он уточнил, что речь идет не об отмене, а именно о переносе срока. Также обсуждается проведение следующего заседания министерского мониторингового комитета в мае.

Накануне глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что считает наиболее приемлемым именно в мае начать переговоры для определения дальнейших шагов по соглашению об ограничении добычи в рамках ОПЕК+ на следующий период.

В состав мониторингового комитета входят министры шести стран - России, Саудовской Аравии, Кувейта, Венесуэлы, Алжира и Омана. Комитет рассматривает сценарии развития рынка и на основе этого анализа выносит рекомендации странам ОПЕК+ о необходимых действиях. Работу комитета подкрепляет технический мониторинговый комитет, который представляет министрам текущий анализ рынка и варианты его развития при реализации того или иного сценария.

ОПЕК и ряд нефтедобывающих стран, не входящих в картель, в декабре 2018 года договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Страны ОПЕК должны снизить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки, а остальные 10 участников сделки - на 383 тыс. баррелей в сутки. В частности, Россия обязалась уменьшить добычу на 228 тыс. баррелей в сутки. Соглашение рассчитано на первую половину 2019 года с возможностью пересмотра в апреле.