"Лукойл" рассматривает возможность участия в проектах в ОАЭ

БАКУ, 18 марта. /ТАСС/. Глава "Лукойла" Вагит Алекперов проведет в Баку встречу с министром энергетики ОАЭ Суйхелем аль-Мазруи, российская компания интересуется рядом газовых проектов в стране.

"Мы сейчас рассматриваем ряд вариантов на их территории", - сообщил Алекперов журналистам.

Он отметил, что это газовые проекты, но в них есть и нефтяная составляющая. "Надеюсь, что будет принято положительное решение", - добавил глава "Лукойла".

СП в сфере газохимии в Ираке

"Лукойл" и Total рассматривают совместный проект в сфере газохимии в Ираке, на проекте "Западная Курна - 2", добавил Алекперов.

"Мы с Total подписали меморандум о газохимии. Пока он требует дополнительной работы. Газ [предполагается поставлять] с "Западной Курны - 2". Но пока это только меморандум", - сказал он.

Решение по тарифам на терминале Варандей

"Лукойл" оспорит в суде решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), принявшей сторону "Роснефти" в споре о тарифах на терминале Варандей.

"Будем", - сказал Алекперов, отвечая на вопрос, планирует ли компания обращаться в суд в связи с решением ФАС.

14 марта сообщалось, что ФАС вынесла решение в пользу "Роснефти" в споре о тарифах на терминале Варандей. Представитель "Роснефти" отмечал, что ведомство признало факт злоупотребления обществом группы "Лукойл" своим доминирующим положением в порту Варандей.