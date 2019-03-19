Промпроизводство в России за два месяца выросло на 2,6%

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Промышленное производство в России в январе - феврале 2019 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,6%, говорится в материалах Росстата.

При этом в феврале промпроизводство выросло на 4,1% к февралю 2018 года, а по сравнению с январем 2019 года рост показателя составил 0,4%.

В сфере добычи полезных ископаемых по итогам двух месяцев текущего года наблюдался рост на 4,9%, обрабатывающие производства показали рост на 1,8%, сектор обеспечения электроэнергией, газом и паром - на 0,1%, а сфера водоснабжения снизилась на 0,5%.

В феврале 2019 года добыча полезных ископаемых увеличилась на 5,1% по сравнению с февралем 2018 года, сфера обрабатывающих производств - на 4,6%. В сфере снабжения электроэнергией наблюдалось снижение на 1,1%, в области водоснабжения был зафиксирован рост на 1,8%.