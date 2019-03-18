Саудовская Аравия признала неверным резкий рост добычи в 2018 году в рамках решения ОПЕК+

БАКУ, 18 марта. /ТАСС/. Смягчение ограничений по добыче нефти во второй половине 2018 года было слишком резким, отчасти оно привело к тому, что глобальные запасы превысили норму. Такое мнение высказал министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех на пресс-конференции в Баку.

"Урок второй половины 2018 года заключается в том, что если мы и принимаем решение об увеличении добычи, то мы должны сделать это более сбалансированно, чтобы убедиться, что не перенасытим рынок", - сказал он.

В июне 2018 года страны ОПЕК+ приняли решение нарастить добычу на 1 млн баррелей в сутки в связи с ожидаемыми санкциями против Ирана, которые должны были снизить его экспорт нефти до нуля. Однако США 5 ноября ввели более мягкие, чем ожидалось, санкции, разрешив восьми импортерам продолжить закупки иранской нефти. К тому моменту ОПЕК+ в лице России и Саудовской Аравии уже нарастили добычу сильными темпами - почти на 2 млн баррелей в сутки.

По оценке аль-Фалеха, только Саудовская Аравия тогда увеличила добычу на 1,4-1,5 млн баррелей в сутки. "Если бы мы тогда знали, что покупатели направят эти объемы не на переработку, а в хранилища", - посетовал он.

Отвечая на вопрос ТАСС о том, готовы ли страны ОПЕК+ в случае резкого падения экспорта Ирана после апреля снова компенсировать эти объемы ростом своих поставок, он ответил, что "ОПЕК+ по-прежнему может реагировать в обе стороны".

"Я не думаю, что запасы упадут значительно, но мы ожидаем, что они снизятся с текущего момента до мая. Вопрос в том, будет ли это снижение достаточным для того, чтобы обеспечить баланс на рынке", - ответил он, добавив, что "уровни добычи на второе полугодие не останутся неуправляемыми".

"Мы внимательно следим за экспортом Ирана и Венесуэлы. И это факт, что их добыча и экспорт не снизились значительно. Мы видим, что запасы еще увеличиваются с конца 2018 года", - заключил министр.